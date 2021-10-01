Президент США временно продлил финансирование американских правительственных учреждений

Это предотвратило так называемый шатдаун — приостановку их работы, отмечает агентство Рейтер. Выделение денег на эти цели утверждено Джо Байденом до 3 декабря.

Конгрессменам ранее не удалось согласовать разногласия по государственному долгу. Палата представителей, где Демократическая партия имеет небольшой перевес, одобрила промежуточный бюджетный пакет, однако республиканское меньшинство в Сенате заблокировало законопроект.

Предыдущий шатдаун произошел в 2018 году. Тогда из-за спора вокруг строительства стены на мексиканской границе госслужащие были вынуждены уйти в отпуск на 35 дней.