ЕСПЧ запретил депортировать правозащитницу Валентину Чупик из России в Узбекистан

Международный суд по правам человека применил Правило №39, которое позволяет применять временные меры в случае риска нанесения непоправимого вреда заявителю. Об этом написала в фейсбуке адвокат Дарья Тренина.

Чупик в прошлую субботу задержали в аэропорту Шереметьево. Ей сообщили о лишении статуса беженца и запрете на въезд в Россию в течение 30 лет. Сама глава некоммерческой организации «Тонг Жахони», которая оказывает бесплатную юридическую помощь мигрантам, сказала, что поводом для выдворения стала критика коррупции в МВД.