Трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле выписали из больницы

Он провел в одной из частных клиник Сан-Пауло месяц после операции по удалению опухоли кишечника. Состояние пациента стабильно, он продолжит курс химиотерапии, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу медучреждения. Местная радиостанция уточняет, что 80-летний экс-футболист пока не сможет вернуться в свой особняк на юго-восточном побережье страны, а будет вынужден задержаться в столице.

Пеле госпитализировали в начале сентября. Тогда он называл обследование плановым. После операции состояние пациента ухудшалось, его переводили в отделение полуинтенсивной терапии.