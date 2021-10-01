Они выступают против запрета пользоваться телефоном за рулем, сообщает агентство Блумберг. Сервис такси назвал устаревшими правила, разработанные еще в 1995 году и считает недопустимыми их применение в современной жизни.
Городской суд Брюсселя, рассмотрев иск Бельгийской федерации такси, еще в начале года пришел к выводу, что водители Uber нарушают правила. Местные власти предупредили, что с марта начнут штрафовать их за использование телефона.
Компания Uber на три часа приостанавливала работу в Брюсселе в знак солидарности с водителями такси
Они выступают против запрета пользоваться телефоном за рулем, сообщает агентство Блумберг. Сервис такси назвал устаревшими правила, разработанные еще в 1995 году и считает недопустимыми их применение в современной жизни.