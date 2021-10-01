Александр Лукашенко не стал извиняться перед белорусским народом

В интервью американскому телеканалу CNN, Лукашенко сказал, что ему не за что извиняться, но если бы даже он хотел это сделать, то воспользовался бы услугами местных изданий. В ответ на уточняющий вопрос журналиста о сообщениях правозащитников о пытках и избиениях людей, задержанных на протестных акциях, белорусский правитель сказал, что в республике не СИЗО, которые похожи на Гуантанамо или другие американские и европейские базы и посоветовал изучать конкретные факты, а не слова правозащитников.

Акции протеста охватили Белоруссию в августе прошлого года после президентских выборов. ООН сообщало о полутысяче зарегистрированных случаях пыток и жесткого обращения с задержанными.