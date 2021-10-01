В России, по данным газеты «Ведомости», могут повысить пошлины на вино, пиво и парфюмерию

Издание со ссылкой на федеральных чиновников пишет, что этот шаг рассматривается в качестве ответа на специальную пошлину Евросоюза в отношении российской металлургической продукции. Ставки еще не определены, но могут быть вплоть до запретительных. Соответствующее предложение подготовило министерство экономического развития. Согласно данным «Ведомостей», список товаров еще может измениться. В правительстве это пока не прокомментировали.