В России, по данным газеты «Ведомости», могут повысить пошлины на вино, пиво и парфюмерию

Издание со ссылкой на федеральных чиновников пишет, что этот шаг рассматривается в качестве ответа на специальную пошлину Евросоюза в отношении российской металлургической продукции. Ставки еще не определены, но могут быть вплоть до запретительных. Соответствующее предложение подготовило министерство экономического развития. Согласно данным «Ведомостей», список товаров еще может измениться. В правительстве это пока не прокомментировали.
2021-10-01T02:07:27+03:00
2021-10-01T02:07:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 01 октября 2021
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