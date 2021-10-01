Московский «Локомотив» уступил римскому «Лацио» в матче футбольной Лиги Европы

Встреча в Италии завершилась со счетом 2:0. Российский клуб пропустил оба мяча в первой половине игры. Из-за поражения «железнодорожники» оказались на последней, четвертой строчке группы Е.

Ранее другой российской команде – «Спартаку» — удалось одержать победу в матче с итальянским «Наполи». «Красно-белые» пропустили гол уже на 12-й секунде встречи, но после перерыва сравняли счет, а в конце матча забили еще дважды. «Наполи» забил второй гол в компенсированное время, но этого не хватило – 3:2 в пользу «Спартака». Он на втором месте в группе С.