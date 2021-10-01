ЦБ увидел риск мошенничества из-за изменения дизайна российских банкнот

В банке напомнили, что до 2025 года планируется модернизировать вид купюр номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Регулятор считает, что злоумышленники могут использовать это, чтобы вводить в заблуждение пожилых людей, передает агентство ТАСС. В частности, они могут ходить по квартирам, рассказывать о денежной реформе и предлагать обмен старых банкнот на новые. Банкноты старого и нового образца будут находиться в обращении параллельно. Никаких обменных пунктов и акций организовано не будет, подчеркнули в ЦБ.