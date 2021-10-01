Ректор Финансового университета при правительстве России уходит в отставку

В интервью, опубликованном на сайте образовательной организации сам Михаил Эскиндаров сказал, что сложит полномочия в середине ноября. Он занимал должность ректора 15 лет. Эскиндаров пояснил, что планирует заняться другими делами, а также позволить следующему руководителю вуза и его команде искать новые пути развития университета. Ректор обратится с просьбой об отставке к премьер-министру страны.