Замглавы российского МИД назвал вбросом сообщения об использовании американцами российских баз в Центральной Азии

По словам Сергея Рябкова, позиция Москвы о неприемлемости военного присутствия США в регионе неизменна – его цитирует агентство РИА Новости. Рябков сказал, что Вашингтон либо выдает желаемое за действительное, либо слышит в сигналах России только то, что «ласкает слух».

В Женеве проходит второй раунд росийско-американских консультаций по стратегической стабильности. Запустить диалог было решено на саммите двух президентов, который прошел этим летом.