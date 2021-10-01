ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж, могут признать иностранным агентом

Приказ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Всего в списке 60 пунктов. Среди них сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных, а также сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках. При этом значительная часть списка касается «Роскосмоса».
2021-10-01T01:06:08+03:00
2021-10-01T01:06:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 01 октября 2021
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