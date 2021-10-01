Российский бизнесмен Олег Тиньков не признал вину в суде США по делу о налоговых нарушениях

Судебное разбирательство по экстрадиции банкира проходит в Лондоне по запросу американского минюста в формате видеоконференции.

Основателя группы «Тинькофф» обвиняют по двум пунктам нарушения закона о налоговой декларации, ему грозит по три года тюрьмы и

значительный штраф. Ранее СМИ со ссылкой на судебные документы писали, что Тиньков и американский минюст пришли к соглашению об урегулировании претензий. Зачастую сделка с правоохранителями предполагает определенную степень признания вины. Рассмотрение дела продолжится в пятницу.