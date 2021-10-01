Тверской суд Москвы арестовал трех менеджеров Сбербанка по делу вице-президента кредитной организации Марины Раковой

На два месяца отправлены под стражу управляющие директора Евгений Зак и Максим Инкин, а также юрисконсульт банка и преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Бывшая замминистра просвещения Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей, выделенных в 2019 году из бюджета Фонду новых форм развития образования.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в четверг она не явилась на допрос, не пришла на работу и выключила телефоны — предположительно, скрывшись от следствия.