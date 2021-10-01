Коммунистическая партия российской федерации вопреки обещаниям не планирует проведение акций по выборной тематике

Потенциал на данный момент если не исчерпан, то затухает. На второй акции 25 сентября пришло уже меньше сторонников коммунистов. Это заставило КПРФ изменить тактику. Об этом Эху Москвы рассказал заместитель секретаря по протестной работе Павел Иванов, который задался вопросом зачем проводить мероприятие, на которое придет 500 человек. Вместе с тем, он сообщил, что в настоящее время около 100 членов партии задержано, арестованы машины и техника, что делает организацию технически сложной. Силовики пытались помешать подаче исков, блокируя офисы партии и отдельных функционеров, однако накануне несколько десятков обращений в суды все-таки поступило. Коммунисты считают, что результаты дистанционного электронного голосования в Москве были сфальсифицированы и партия лишилась мандатов в Госдуму.

По итогам выборов КПРФ получил 57 мандатов в Государственную думу и сформирует вторую по численности фракцию в парламенте.