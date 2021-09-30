В Сальвадоре запустили первую майнинговую ферму, которая работает на энергии вулкана

Об этом написал в твиттере президент страны Найип Букеле. Он отметил, что это очень дешевая, на сто процентов чистая и возобновляемая энергия. По данным интернет-журнала Cointelegraph, станция уже производит около 95 мегаватт геотермальной энергии. Ее строительство продолжается. Выделяемые пары не оставляют осадков и естественным образом растворяются в воздухе. В начале сентября Сальвадор первым в мире ввел биткоин в качестве одной из официальных валют.

Об использовании тепловой энергии недр земли для майнинга биткоинов власти страны задумались в начале лета.