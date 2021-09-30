Суд в Германии поместил в ИВС 96-летнюю подозреваемую в пособничестве нацистам в годы Второй мировой войны

Суд в Германии поместил в изолятор временного содержания 96-летнюю Ирмгард Фурхнер, которую подозревают в пособничестве нацистам в годы Второй мировой войны. Причиной такого решения стала ее неявка в суд и предполагаемая попытка бегства, говорится в пресс-релизе суда. Как сообщалось ранее, сегодня пенсионерки должны были зачитать обвинение. Однако в суд она не пришла, а вместо этого уехала на такси в неизвестном направлении. Суд выдал ордер на арест, после чего она была задержана. Следующее слушание назначено на 19 октября.

Фурхнер работала секретарем у коменданта концлагеря Штутгоф на территории оккупированной Польши с июня 1943 по апрель 1945 года. Она обвиняется в причастности к убийствам более 11 тысяч человек.

Процесс над Фюрхнер многие считают беспрецедентным, поскольку она не состояла в воинском звании, а числилась нанятым гражданским лицом. Также она первая женщина за много лет, которую судят за нацистские преступления.