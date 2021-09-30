ЕСПЧ временно запретил депортировать в Узбекистан правозащитницу Валентину Чупик

Европейский суд по правам человека временно запретил депортировать в Узбекистан правозащитницу и главу российского центра помощи мигрантам Валентину Чупик. Об этом сообщила «Эху Москвы» ее адвокат Дарья Тренина. Чупик уже много лет живет в Москве и оказывает бесплатную юридическую помощь мигрантам, которые столкнулись с давлением правоохранителей и другими проблемами. На прошлой неделе ее задержали в аэропорту «Шереметьево» и лишили статуса беженца. Ей запретили въезд в Россию до 2051 года. После этого силовики пришли с обыском к ее тяжелобольной 84-летней матери. Сама правозащитница до сих пор находится в спецприемнике аэропорта. Сегодня к ней пришли сотрудники консульства Узбекистана, чтобы оформить документы на ее высылку. Представители Чупик подали прошение об убежище в МИД Украины, а также посольство и консульство этой страны в Москве, так как в Узбекистане ей грозит опасность.

