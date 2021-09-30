Президент США Джо Байден объявил предстоящий октябрь месяцем кибербезопасности в стране

Он призвал американцев принять меры для лучшей защиты от кибератак, а также внести вклад в борьбу с киберпреступностью. Глава Белого дома отметил, что кибератаки подрывают работу больниц, школ полицейских участков, нефтепроводов и других жизненно важных учреждений для общества.