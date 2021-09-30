Президент США Джо Байден объявил предстоящий октябрь месяцем кибербезопасности в стране

Он призвал американцев принять меры для лучшей защиты от кибератак, а также внести вклад в борьбу с киберпреступностью. Глава Белого дома отметил, что кибератаки подрывают работу больниц, школ полицейских участков, нефтепроводов и других жизненно важных учреждений для общества.
2021-09-30T22:32:16+03:00
2021-09-30T22:32:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:32, 30 сентября 2021
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