Брат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева может попасть в рейтинг богатейших бизнесменов России

Российское издание Forbes оценило состояние владельца компании «Русская аквакультура» Максима Воробьева в 550 миллионов долларов. Это позволяет попасть в список 200 богатейших россиян, который выйдет в следующем году, пишет издание.

Компанию «Русская аквакультура» Воробьев основал в конце 1990-х вместе с братом Андреем (тогда она называлась «Русское море»). В 2002-м Андрей Воробьев ушел в политику и продал долю брату. Сейчас Максиму Воробьеву принадлежит более 47% акций этой компании, а также 3% в горно-металлургической Evraz и почти 28% в строительной компании «Самолет две столицы».