Автоэксперт разъяснил правила, по которым водители обязаны предъявлять диагностическую карту с 1 октября

Автомобильный эксперт Сергей Асланян разъяснил правила, по которым водители обязаны предъявлять диагностическую карту с 1 октября. Подробности он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Пока мы все были на пандемийном карантине, у нас автомобили не проходили техосмотр, это было невозможно. Был указ об индульгенции – полгода до первого октября все имеют право не проходить техосмотр, то есть не получать диагностическую карту. ОСАГО покупать по-прежнему обязаны, а проходить техосмотр нет. И вот с 1 октября эта индульгенция заканчивается, с 1 октября мы должны иметь с собой диагностическую карту. Но не все одновременно, а по истечении этого самого полугодового срока», – пояснил эксперт.

С. Асланян считает, что сотрудники ГАИ попытаются воспользоваться незнанием водителей о правилах действия отсрочки.

«С 1 октября у всей страны начнут требовать свежую действующую диагностическую карту, наличие которой закон не предусматривает, потому что у каждого своя полугодовая отсрочка, но почему бы гаишникам не попробовать получить денег в силу незнания водителем этого обстоятельства», – заключил он.

В пятницу, 1 октября, перестанет действовать полугодовая отсрочка для тех, у кого диагностическая карта закончилась в феврале.