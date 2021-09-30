ЕСПЧ до 17 октября запретил депортировать из РФ правозащитницу Валентину Чупик. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала руководитель проекта «Право на убежище» института прав человека Дарья Тренина.

«Европейский суд крайне редко применяет «39-е правило», если решения о высылке физически еще не существует. Это исключительная ситуация, то, что сейчас происходит. Европейский суд задал вопрос российским властям: есть ли решение о высылке, о депортации, планируете ли вы его принять? Европейский суд дал временно «39 правило», пока до 17 октября. Исходя из того, что ответит правительство, уже будет решаться вопрос о том продлевать ли», – пояснила она.

Тренина объяснила ситуацию с отсутствием решения о депортации. «Решение о депортации принимается автоматически на основании решения о запрете въезда, но у нас физически на руках этого решения нет, мы не знаем, существует ли оно в природе. Но мы предполагаем, что оно может быть вынесено российскими властями», – рассказала она.

На прошлой неделе Валентину Чупик задержали в аэропорту «Шереметьево», лишили статуса беженца и запретили въезд в Россию до 2051 года. Чупик переехала в Россию из Узбекистана и возглавляла НКО помощи мигрантам «Тонг Жахони».