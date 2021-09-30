Европейский суд по правам человека запретил депортацию из России правозащитницы Валентины Чупик, которую власти собирались отправить в Узбекистан. Чупик с 25 сентября находится в спецприемнике аэропорта Шереметьево, куда она прилетела из Армении. К ней уже приезжали работники консульства Узбекистана, которые начали оформление документов. Представители Чупик обратились как в МИД Украины, с просьбой предоставить политическое убежище, так и в ЕСПЧ и суд применил одно из международных правил, которое ограничивает право на депортацию. Она стала невозможной по крайней мере до 17 сентября. Об этом «Эху Москвы» заявила адвокат Дарья Тренина. В Шереметьево российские власти вручили Чупик уведомление о запрете въезда в страну на 30 лет и аннулировали ее статус беженца. Сама правозащитница считает это ответом на критику представителей российского МВД.

Чупик – гражданка Узбекистана. Она живет в России более 15 лет и защищает права мигрантов. Возвращения на родину для нее может обернуться преследованием властей страны.