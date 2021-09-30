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22:02, 30 сентября 2021

Столичное отделение КПРФ пока решило не проводить акции за честные выборы

Такое решение принято из-за прессинга со стороны силовиков и снижения интереса к протестной активности у москвичей. Об этом сообщил «Эху Москвы» заведующий отделом протестных действий московского горкома партии Павел Иванов. Иванов добавил, что акция переносится на неопределенный срок. После выборов в Госдуму коммунисты провели две акции на Пушкинской площади. Поскольку власти их не согласовали, организаторы назвали мероприятия встречей с депутатами. В КПРФ говорили, что будут выходить на улицу каждую субботу.

После этого полиция начала массово задерживать сторонников компартии. В отношении некоторых из них уже есть судебные решения. Так, сегодня Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей редактора студенческого издания DOXA Армена Арамяна за анонс мероприятия в соцсети. Его признали виновным в организации несогласованной акции. По аналогичному обвинению Савеловский суд арестовал на 10 суток социолога Бориса Кагарлицкого. Сегодня же задержали, но затем отпустили до суда депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Енгалычеву. По статье о повторе нарушения правил проведения акции ей грозит до 30 суток ареста. При этом на самих мероприятиях ее не было. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил в своем телеграм-канале о намерении написать за нее поручительство.

Лидер «Российской партии свободы и справедливости» Максим Шевченко считает, что преследование коммунистов со стороны власти пойдет им только на пользу. Шевченко также полагает, что преследование депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерины Енгалычевой является следствием, как он выразился, каких-то разборок во властных структурах.  


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