116 человек погибли в результате столкновений в эквадорской тюрьме, более 80 получили ранения

Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. По его данным, по меньшей мере пять человек были обезглавлены. Беспорядки начались 28 сентября из-за конфликта между заключенными представителями двух эквадорских банд. По данным Би-би-си, они обе связаны с международными наркокартелями. На подавление беспорядков были направлены около 400 полицейских, двое из них были ранены. После случившегося власти Эквадора ввели режим чрезвычайной ситуации во всех тюрьмах страны. Президент Эквадора Гильермо Лассо признал, что пока не может гарантировать восстановление контроля над проблемной тюрьмой.