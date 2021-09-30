В Роскосмосе объяснили невыполнение части госпрограмм в прошлом году пандемией коронавируса и санкциями на поставку комплектующих для ракетно-космической техники. Об этом сказал ТАСС первый заместитель гендиректора госкорпорации Максим Овчинников. По его словам, еще часть запусков по программе развития системы ГЛОНАС не была осуществлена из-за отсутствия оперативной необходимости в связи с надежностью аппаратов, которые продолжают работать сверх установленного срока. Ранее в отчете Роскосмоса говорилось, что госпрограмма в прошлом году выполнена лишь на 64%. Сегодня госкорпорация также сообщила о многомиллиардных потерях на фоне коронавируса. В частности, из-за сокращения прибыли от зарубежных контрактов.

