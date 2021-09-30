ЕСПЧ запретил депортировать в Узбекистан главу российского центра помощи мигрантам Валентину Чупик

Об этом написала в фейсбуке ее адвокат Дарья Тренина. По ее словам, это означает, что правозащитницу нельзя выдворить из страны как минимум до 17 октября. На прошлой неделе Чупик задержали в аэропорту «Шереметьево», лишили статуса беженца и запретили въезд в Россию до 2051 года. Сегодня к правозащитнице, которая все эти дни находится в спецприемнике аэропорта, пришли узбекские дипломаты, чтобы оформить документы на ее высылку.