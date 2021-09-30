ЕСПЧ запретил России депортировать главу Центра помощи мигрантам Валентину Чупик

Правозащитницу задержали 25 сентября в аэропорту «Шереметьево». Ей запретили въезд в Россию на 30 лет и собираются выдворить в Узбекистан. Сама Чупик считает, что это следствие ее критики МВД. Все эти дни она находится в спецприемнике аэропорта. Об этом сообщает «Новая газета» в своем телеграм-канале. Сегодня стало известно, что узбекские дипломаты уже начали оформлять документы на ее высылку. Правозащитница опасается, что в Узбекистане ей грозят пытки и преследование властей. Представители Чупик подали прошение о предоставлении ей статуса беженца в МИД Украины.

