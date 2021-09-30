В КПРФ назвали глупостями слухи о расколе внутри партии после выборов в Госдуму и якобы готовящейся отставки Зюганова

В КПРФ назвали глупостями слухи о расколе внутри партии после выборов в Госдуму и якобы готовящейся отставки Геннадия Зюганова. По мнению зампредседателя ЦК компартии Юрия Афонина, это специальные вбросы. Коммунистов испугались, увидев результат, и теперь пытаются изнутри посеять разлад, — сказал Афонин в интервью телеканалу «Дождь», который признан иностранным агентом. Афонин отметил, что сейчас наоборот все объединились вокруг лидера. О возможной смене председателя ЦК КПРФ накануне сообщил сайт URA.RU. По данным источников издания, одна из башен Кремля рассматривает возможность проведения в октябре внеочередного отчетно-выборного съезда, на котором место Зюганова может занять Афонин. Среди других возможных преемников назывались депутат Госдумы Сергей Шаргунов и внук нынешнего лидера коммунистов Леонид Зюганов.