Шеф-редактор интернет-издания Инсайдер Роман Доброхотов считает «высосанным из пальца» уголовное дело против него по статье о незаконном пересечении границы. Журналист утверждает, что имел полное право покидать Россию. В интервью телеканалу «Дождь» Доброхотов подтвердил, что и сейчас находится за пределами страны. Доброхотов полагает, что цель уголовного преследования – оказать давление на его родственников и получить доступ к его телефонам и компьютерам.

Напомним, минувшим летом против главного редактора Инсайдер возбудили уголовное дело о клевете по заявлению голландского журналиста и изъяли у него загранпаспорт. Сегодня ФСБ обвинила Доброхотова в незаконном переходе российско-украинской границы.

Издание Инсайдер и телеканал «Дождь» признаны в России СМИ-иноагентами.

