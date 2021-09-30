Афганские женщины провели акцию протеста в Кабуле

Они требовали права на работу и получение образования, — передает РИА Новости. По словам участниц, их цель – призвать мировое сообщество оказать давление на талибов. Ранее движение, которое пришло к власти в стране в середине августа, ввело запрет на акции протеста по всему Афганистану без предварительного разрешения. Напомним, движение «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.

