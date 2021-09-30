«Лаборатория Касперского» предупредила о вредоносной рассылке, распространявшейся от имени одного из финрегуляторов

«Лаборатория Касперского» предупредила о вредоносной рассылке, которая распространялась от имени одного из российских финансовых регуляторов. По данным антивирусной компании, рассылка началась накануне вечером, письмо включает вложение в формате PDF с запросом документов. На самом деле, вложение содержит вредоносное ПО для удаленного доступа. На данный момент эксперты зафиксировали свыше 11 тысяч попыток запуска этого вируса.