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20:33, 30 сентября 2021

«Лаборатория Касперского» предупредила о вредоносной рассылке, распространявшейся от имени одного из финрегуляторов

«Лаборатория Касперского» предупредила о вредоносной рассылке, которая распространялась от имени одного из российских финансовых регуляторов. По данным антивирусной компании, рассылка началась накануне вечером, письмо включает вложение в формате PDF с запросом документов. На самом деле, вложение содержит вредоносное ПО для удаленного доступа. На данный момент эксперты зафиксировали свыше 11 тысяч попыток запуска этого вируса.


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