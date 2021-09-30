Депутата Мосгордумы Енгалычеву обвиняют в организации двух акций КПРФ в Москве

Об этом она сама рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Сегодня я явилась в ОВД Тверское на основании повестки, которую мне вручили ранее. В повестке правда было указано, что на допрос в качестве свидетеля, однако мне вручили два протокола об административной ответственности за якобы организацию встреч, которые проводились депутатом Государственной Думы Рашкиным 20 сентября и целой группой депутатов Госудмы 25 сентября», – пояснила она.

Депутат отметила, что даже не присутствовала на встречах. «На этих встречах, на первой и второй, меня даже не было. Тем не менее меня хотят привлечь как организатора. Только все оформили, подписали, тут же мне сказали, что сейчас с конвоем едем в суд, абсолютно никакие доводы не действовали. Назначили [суд] на понедельник 9:30, другое дело на 10 часов» – заключила Е.Енгалычева.

Прошедшие в сентябре акции КПРФ власти сочли несанкционированными и не соответствующими нормам закона.