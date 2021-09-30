На юге Доминиканской Республики разбился легкомоторный самолет с двумястами килограммами кокаина на борту

Об этом сообщило национальное управление по контролю за оборотом наркотиков. По его данным, жертв на месте крушения не обнаружено. Правоохранители ищут владельцев и пилотов самолета по подозрению в организации сети наркотрафика. Борт направлялся в Доминикану из Южной Америки. Как отмечает ТАСС, Доминиканская Республика стала одним из крупнейших пунктов переправки наркотиков в США и Европу. За последний год правоохранительные органы конфисковали более двух тонн запрещенных препаратов в разных городах и портах страны.