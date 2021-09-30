В Белоруссии задержаны около полсотни человек из-за комментариев о гибели сотрудников КГБ и IT-компании

Их обвиняют в оскорблении представителя власти и разжигании социальной вражды, — сообщает белорусский правозащитный центр «Весна». По его данным, задержания проходили вчера и сегодня, известны имена 35 человек. Это жители Гродно, Гомеля, Бреста, Витебска и других городов. Все они сейчас находятся в изоляторе на улице Окрестина в Минске. 28 сентября в белорусской столице произошла перестрелка, в которой погибли два человека. По версии спецслужбы, сотрудник IT-компании убил бойца спецназа КГБ во время штурма своей квартиры, после чего был застрелен ответным огнем. Накануне в Белоруссии заблокировали сайт «Комсомольской правды», предположительно из-за статьи о произошедшем.

