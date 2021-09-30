В Госдуму внесен законопроект о повышении минимального размера оплаты труда в будущем году

Он должен быть увеличен до 13 тысяч 617 рублей в месяц. Автором инициативы, судя по документам, размещенным на сайте нижней палаты парламента, является правительство. Законопроект должен вступить в силу 1 января будущего года. Ранее о таких планах говорил премьер Михаил Мишустин. Он отмечал, что в связи с этим вырастет заработная плата почти у трех миллионов россиян.

