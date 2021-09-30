Столичное отделение КПРФ пока решило не проводить акции за честные выборы

Такое решение принято из-за прессинга со стороны силовиков и снижения интереса к протестной активности у москвичей. Об этом сообщил «Эху Москвы» заведующий отделом протестных действий московского горкома партии Павел Иванов. «Решили перенести, просто нет возможности сегодняшнюю акцию провести. По причине того, что на вчерашний день было задержано уже более ста человек, от юристов до рядовых членов партии, и вообще даже не членов партии, арестованы машины, техника, акцию очень сложно организовать в такой ситуации», – пояснил он. Он отметил, что пока невозможно назвать дату проведения акции. «Нужно разобраться сейчас со всей этой ситуацией и я думаю время проведения акции мы сообщим. Через какой период — мне сложно ответить на этот вопрос», – заключил Иванов. После выборов в Госдуму коммунисты провели две акции на Пушкинской площади, поскольку власти их не согласовали, организаторы назвали мероприятие встречей с депутатами. В КПРФ говорили, что будут выходить на улицу каждую субботу.

