Андрей Назаров возглавил клуб континентальной хоккейной лиги Сочи

На этом посту он сменил главного тренера команды Евгения Ставровского. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Сочи в 13 стартовых матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 8 очков, одержав всего три победы, и занял последнее, 12 место в турнирной таблице западной конференции.

