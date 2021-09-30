Барбадос выйдет из-под власти британской короны и станет парламентской республикой

Об этом объявила премьер-министр островного государства Миа Мотли. По ее словам, правительство и оппозиция согласовали кандидатуру на пост первого президента. Эту должность 30 ноября займет генерал-губернатор острова Сандра Мейсон. Для ее утверждения необходима поддержка двух третей голосов в обеих палатах. Накануне парламент страны единогласно поддержал поправки к Конституции, позволяющие получить независимость от британской короны. Переход парламентской республики завершится после присяги президента, затем в стране примут новый основной закон.
2021-09-30T19:32:58+03:00
2021-09-30T19:32:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 30 сентября 2021
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