Барбадос выйдет из-под власти британской короны и станет парламентской республикой

Об этом объявила премьер-министр островного государства Миа Мотли. По ее словам, правительство и оппозиция согласовали кандидатуру на пост первого президента. Эту должность 30 ноября займет генерал-губернатор острова Сандра Мейсон. Для ее утверждения необходима поддержка двух третей голосов в обеих палатах. Накануне парламент страны единогласно поддержал поправки к Конституции, позволяющие получить независимость от британской короны. Переход парламентской республики завершится после присяги президента, затем в стране примут новый основной закон.