Навальный прокомментировал возбуждение нового уголовного дела о создании и руководстве экстремистским сообществом

Алексей Навальный прокомментировал возбуждение против него нового уголовного дела о создании и руководстве экстремистским сообществом. Оно предусматривает до 10 лет лишения свободы. По подсчетам политика, по совокупности приговоров по четырем уголовным делам он может выйти на свободу не позже весны 2051 года. Об этом говорится в инстаграме оппозиционера. Отмечается, что о новом обвинении политик узнал от своих адвокатов.