96-летняя женщина, обвиняемая в соучастии в военных преступлениях сбежала из-под суда в Германии

Судьи и адвокаты не дождались Ирмгард Фюрхнер в первый день процесса. Вместо того, чтобы предстать перед судом, она взяла такси, доехала до станции метро и спустилась в подземку. Спустя 4 часа ее все же задержали и присвоили статус скрывающейся от правосудия. Последнее особенно возмутило жертв нацизма, которые посчитали, что тем самым она выказала презрение к выжившим. ВВС напоминает, что в 1943 году Фюрхнер было 18 лет и поэтому дело рассматривает ювенальный суд. Она не носила воинского знания и работала машинисткой у начальника концлагеря Штутгоф, через который прошло 100 тысяч человек, а 65 тысяч погибли. В лагере работали газовые камеры и проводились бесчеловечные эксперименты. Обвинение считает, что подсудимая не могла не знать о том, что происходит, а ее деятельность способствовала систематическому уничтожению людей.

На процессе, который проходил в 1954 году Фюрхнер выступала в качестве свидетеля. Она сказала, что не знала о том, что происходит в лагере.