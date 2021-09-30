Суд Улан-Удэ частично удовлетворил иск матери подростка, погибшего в 2016 году в отделе полиции

Виновных обязали выплатить ей один миллион рублей. При этом суд отклонил требования об извинениях со стороны МВД, — сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Марата Аманлиева. Изначально в иске содержались требования о компенсации в размере 150 миллионов рублей и извинениях со стороны полицейских матери погибшего. Суд признал достаточным письменные извинения за подписью замначальника полиции. Защита намерена обжаловать это решение. 17-летнего подростка задержали по подозрению в краже велосипедов. В отделе полиции его начали душить с помощью противогаз, молодой человек захлебнулся рвотой и умер. В ноябре 2019 года пятерых полицейских приговорили к срокам от 3 лет условно до 8 лет колонии.