Крупную компенсацию за смерть близкого родственника назначил суд в Петербурге

Медицинское учреждение за врачебную ошибку выплатит петербуржцу полтора миллиона рублей.

Моральный ущерб возместит, а также оплатит судебную экспертизу и услуги представителя 26-я Городская больница в Московском районе. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, мать истца в начале позапрошлого года прооперировали в этом медучреждении и сообщили ей о том, что злокачественных образований в результате гистологического исследования не выявили. Спустя полгода ей сделали новую операцию, но уже в Тульской области и установили противоположный диагноз. Летом прошлого года мать истца скончалась от рака. Представитель петербургского медучреждения в суде выступил против того, чтобы удовлетворить требования истца. Он сослался на то, что после 26-й больницы еe мать лечили и в других клиниках. При этом причинно-следственная связь между онкологическим процессом и смертью не установили. Ответчик не согласился с решением о полуторамиллионной компансации и направил апелляционную жалобу.

Самую большую компенсацию морального вреда в России, 15 миллионов рублей, выплатил 6 лет назад Петербургский государственный университет имени академика Павлова. Из-за неправильной тактики проведения родов пациентка получила тяжкий вред здоровью, а ребенок — необратимые повреждения головного мозга, после чего скончался.