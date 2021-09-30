Столичное отделение КПРФ отказалось от проведения протестных акций по итогам выборов

Такое решение принято из-за прессинга со стороны силовиков и снижения интереса к протестной активности у москвичей, — сообщил каналу «Можем объяснить» заведующий протестной работой московского горкома партии Павел Иванов. Он отметил, что сейчас нет возможности устроить многочисленное мероприятие, при этом организаторов и активистов задерживают и арестовывают. После выборов в Госдуму коммунисты провели две акции в центре Москвы 20 и 25 сентября. Власти их не согласовали. Несмотря на то, что организаторы это назвали встречей с депутатами, были задержаны или вызваны в полицию более 50 соратников партии.

В отношении некоторых из них уже есть судебные решения. Так, сегодня Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей редактора студенческого издания DOXA Армена Арамяна. Его признали виновным в организации несогласованной акции из-за анонса мероприятия в соцсети. По аналогичному обвинению Савеловский суд арестовал на 10 суток социолога Бориса Караглицкого. Сегодня же была задержана депутат Мосгордумы от компартии Екатерина Енгалычева. Ее отпустили до понедельника, когда состоится судебное заседание. Об этом сама депутат сообщила «Эху Москвы».

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил в своем телеграм-канале, что напишет в суд поручительство за Енгалычеву.