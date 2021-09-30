Мосгорсуд ужесточил приговор соратнице Алексея Навального Любови Соболь по так называемому санитарному делу

Ее обязали согласовывать смену места жительства. Ранее она должна была только уведомлять об этом надзирающий орган, — сообщил в твиттере адвокат политика Владимир Воронин. В остальном, по его словам, приговор остался без изменений. В начале августа Преображенский суд Москвы назначил Соболь полтора года ограничения свободы по санитарному делу. Позже прокуратура потребовала запретить ей покидать Москву.
2021-09-30T18:35:18+03:00
2021-09-30T18:35:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:35, 30 сентября 2021
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