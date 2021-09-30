Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей редактора студенческого издания DOXA Армена Арамяна

Его признали виновным в организации несогласованной акции, — сообщает правозащитный проект «Апология протеста». Защита намерена обжаловать это решение. Поводом для составления протокола стал пост в твиттере со ссылкой на встречу с депутатами КПРФ в Москве 20 сентября. Власти не согласовали мероприятие, сославшись на пандемию коронавируса. Арамяна задержали накануне, ночь он провел в отделе полиции. По аналогичному обвинению Савеловский суд Москвы сегодня арестовал на 10 суток социолога Бориса Кагарлицкого.
2021-09-30T18:34:56+03:00
2021-09-30T18:36:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 30 сентября 2021
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