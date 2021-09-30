Власти Псковской области предупредили об угрозе нового локдауна

Он может быть введен в ближайшие несколько недель, если ситуация с коронавирусом не улучшится, — сообщил губернатор Михаил Ведерников. По его словам, чтобы этого избежать, необходимо сбить темпы роста распространения инфекции. Пока в ряде учебных заведений вводится дистанционное обучение. Кроме того, отменяются все массовые, спортивные и религиозные мероприятия. Граждане старше 65 лет должны уйти на самоизоляцию.