Власти Псковской области предупредили об угрозе нового локдауна

Он может быть введен в ближайшие несколько недель, если ситуация с коронавирусом не улучшится, — сообщил губернатор Михаил Ведерников. По его словам, чтобы этого избежать, необходимо сбить темпы роста распространения инфекции. Пока в ряде учебных заведений вводится дистанционное обучение. Кроме того, отменяются все массовые, спортивные и религиозные мероприятия. Граждане старше 65 лет должны уйти на самоизоляцию.
2021-09-30T18:34:06+03:00
2021-09-30T18:34:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 30 сентября 2021
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