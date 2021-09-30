Сербии и Косово удалось смягчить ситуацию на границе после десяти дней напряженного противостояния

Сербии и Косово удалось смягчить ситуацию на границе между двумя странами после десяти дней напряженного противостояния, сообщают европейские СМИ. После конфликта из-за номерных знаков и блокировки дорог Белград и Приштина заключили временное соглашение о деэскалации и путях продвижения вперед, чему способствовали усилия обеих столиц при посредничестве Брюсселя, пишет издание Euractiv. Представитель Евросоюза Мирослав Лайчак поблагодарил за содействие в разрешении конфликта руководителей делегаций Сербии и Косово, заседавших два плотных переговорных дня в бельгийской столице.

Обострение напряженности началось в начале прошлой недели. Косовские власти тогда запретили въезд на свою территорию авто с сербскими номерами без временной регистрации. Сербы в ответ заблокировали дороги рядом с пограничными переходами, а Косово в свою очередь перебросило туда спецподразделения полиции.

Согласно достигнутому сегодня соглашению, 2 октября стороны в течение дня должны будут одновременно отвести от границы полицейские силы, а с 4 числа будет введен так называемый «стикерный режим»: водителям, пересекающим границу с одной или другой стороны будут выдаваться специальные наклейки для того, чтобы они могли закрыть ими флаги и названия своих стран на регистрационных знаках транспортных средств. Параллельно с этим совместная рабочая группа в течение полугода будет работать над поиском постоянного решения для выхода из конфликта, поясняет Euractiv.

Ранее, напоминает сайт Би-би-си, косовский премьер Альбин Курти выступил с предложением к обеим странам признать автомобильные номера друг друга и тем самым покончить с взаимными претензиями к установленным правилам пересечения границы. Инициировать переговоры с Белградом, по словам Корти, его лично попросил представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. В интервью британскому изданию профессор государственного Приштинского университета заявил, что политика Сербии в вопросе о номерных знаках не соответствует двусторонним договоренностям 2011 и 2016 годов о свободе передвижения. В репортаже с границы от 21 сентября Сербская служба Би-би-си подробно описала «мытарства» водителей, которые из-за перекрытия дорог были вынуждены бросать свои машины и идти многие километры пешком до ближайшего населенного пункта.

Издание напоминает, что после военного конфликта между сербами и косоварами в конце 90-х, нескольких тысяч погибших, сотен тысяч беженцев и последующего вмешательства в конфликт НАТО, в 2008-м году Косово провозгласило независимость, которая до сих пор не признана некоторыми странами, в том числе, рядом государств Евросоюза.