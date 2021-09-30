Американская поп-звезда Бритни Спирс одержала важнейшую победу в деле об опекунстве — судья отстранил Джейми Спирса от роли опекуна над дочерью. Ранее Бритни Спирс обвинила отца в жестокости и абьюзе и попросила ФБР начать уголовное расследование. Сам режим опекунства над певицей пока остается в силе.

Джейми Спирс установил опекунство над дочерью в 2008 году — тогда у Бритни Спирс случились психологические проблемы на фоне развода. Установленный как временная мера, режим опекунства растянулся на 13 лет, позволяя Джейми Спирсу полностью контролировать все аспекты личной и профессиональной жизни поп-звезды и распоряжаться ее состоянием в $60 млн. Впервые о судьбе Бритни Спирс забили тревогу ее фанаты, усмотрев в ее Инстаграме зашифрованные послания с просьбами о помощи — поклонники поп-звезды основали движение #freeBritney и настаивали, что Бритни удерживают под опекунством против воли. В связи с чем движение #freebritney изначально считалось не более чем теорией заговора — пока в июне Бритни Спирс не сделала шокирующие признания в суде, назвав опекунство отца системой жестоких и уничижительных отношений и не рассказала, что в сговоре с врачами ее накачивали медикаментами и не позволяли иметь детей, помимо всего прочего. Певица заявила о готовности дать показания ФБР в связи с издевательствами отца.

Опекунство над 38-летней Бритни Спирс пока останется в силе — вопрос о его отмене будет решен на следующем судебном заседании. На посту распорядителя многомиллионного состояния Бритни Спирс ее отца заменит сертифицированный государственный бухгалтер Джон Зейбел.