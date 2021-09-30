В Оренбургской области продолжаются поиски убийцы трех студенток медколледжа

Их тела были найдены сегодня рано утром в городе Гай.

Тела девушек нашли сегодня рано утром в квартире после тушения пожара. Одна погибшая была найдена возле подъезда. У всех троих многочисленные колото-резанные раны. Предполагаемым орудием убийства следователи называют кухонный нож. Самой младшей из убитых 17 лет, старшей 20.

Известно, что они втроем уже не первый год снимали квартиру в городе Гай Оренбургской области, куда приехали учиться в медколледже из соседней Башкирии.

Соседи, с которыми пообщались журналисты портала Урал56 говорят, что в ночь, когда произошел пожар, они не слышали никакого шума, а забеспокоились только когда почувствовали запах гари.

По предварительной версии следователей, пожар нужен был убийце, чтобы скрыть следы преступления. Расследование под личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Дом, где были найдены тела, весь день был оцеплен.

Сегодня в СМИ стало распространяться фотография одного из знакомых убитых, однако мужчина сам пришел в полицию и рассказал, что в Гае в эти дни не был, а находился за 600 км оттуда в Уфе. Сегодня же были допрошены все сокурсники погибших. Уполномоченный по правам детей в Оренбургской области Анжелика Линькова рассказала, что убитых преподаватели характеризуют положительно. Соболезнования семьям погибших высказал глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Информации о задержании причастных к преступлению пока нет.