Комиссия во главе с Мединским предлагает разрешить в исключительных случаях изображать нацистов на обложках книг

Межведомственная комиссия Владимира Мединского призвала изменить отдельные положения закона, запрещающего публичную демонстрацию изображений нацистов.

Закон препятствует тиражированию изображений нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом и их пособников, если это не несет негативной оценки их деятельности и не пропагандирует идеологию фашизма. Тем не менее, издатели пожаловались, что у них возникают опасения по поводу применения этого закона. Созданная несколько месяцев назад Комиссия помощника Президента Владимира Мединского, в которую вошли как представители книжного союза и военно-исторического общества, так и ведомств, в том числе силовых, признала существенность проблемы. Эксперты полагают, что запрет не должен касаться сферы интеллектуального производства, в частности научной, исторической и художественной литературы, в особенности если они несут контпропагандистские цели. Комиссия постановила обратится в соответствующие ведомства с тем, чтобы получить рекомендации о поправках в закон, которые затем представят экспертному сообществу для обсуждения.



Кроме того на первом заседании комиссии был сформирован президиум, в который, в частности, вошли председатель исторического общества, руководитель службы внешней разведки Сергей Нарышкин, министр просвещения Сергей Кравцов я ряд других лиц.